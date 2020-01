Gera. Am Freitagabend soll die Großübung in der Weidenstraße stattfinden – mit echtem Feuer.

Feuerwehr Gera übt Hochhaus-Brand in Lusan

Die Geraer Feuerwehr probt am Freitagabend, 3. Januar, in Gera-Lusan für den Ernstfall. Wie die Feuerwehr am Freitagnachmittag informierte, solle in einem Hochhaus in der Weidenstrasse 5-7 ab etwa 18 Uhr die Brandbekämpfung in einem Hochhaus mit echtem Feuer trainiert werden. Die Übung ist angekündigt und wird abgesichert, heißt es.

Während der Übung könne es zu Rauchentwicklung und möglichen Geruchsbelästigungen kommen, wird vorsorglich gewarnt. Es wird gebeten, ausreichend Sicherheitsabstand zum Objekt zu halten und den Anweisungen der Einsatzkräfte vor Ort zu folgen.