Feuerwehr und Polizei bei Kellerbrand in Gera im Einsatz

Gera. Bei einem Brand in einem Wohnhaus ist in Gera nicht unerheblicher Sachschaden entstanden. Bewohner konnte sich ins Freie retten.

Aufgrund einer gemeldeten Rauchentwicklung in einem Haus am Trift in Gera rückten am Mittwochmittag gegen 13.20 Uhr Feuerwehr und Polizei zum Einsatz aus. Nach aktuellen Erkenntnissen war aus bisher ungeklärter Ursache im Kellerbereich des Hauses Feuer ausgebrochen. Laut Polizei entstand dadurch ein nicht unerheblicher Sachschaden, der jedoch nicht näher beziffert wurde.

Der 84-jährige Bewohner hatte noch vor Eintreffen der Rettungskräfte das Haus verlassen und blieb unverletzt. Das Haus sei, bis auf den Kellerbereich, weiterhin bewohnbar.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen.

