Feuerwehreinsatz im Stadion - 88-Jährige gerettet - Um VW Transporter betrogen

Um VW Transporter betrogen: Polizei sucht diese Männer

Die Geraer Polizei Sucht Zeugen nach einem Betrug an einer 30-jährigen Frau.

Nach aktuellen Erkenntnissen der Polizei bot die 30-Jährige über eine Internetplattform einen VW-Transporter zum Kauf an. Auf dieses Angebot ging der vermeintliche Käufer (Foto 1, Name der Polizei bekannt) ein, so dass ein Übergabetermin für den 8. Februar in Leipzig vereinbart wurde.

Foto 1: Dieser Mann soll sich bei der Frau gemeldet haben, Foto: Polizei

Vor Ort erschien ein Mann in Begleitung einer Frau. Ob es sich bei dem Mann um den Interessenten des Angebotes (siehe Foto 1) handelt, ist derzeit unklar.

Im Glauben, bereits das Geld vom oben genannten Interessenten via Überweisung erhalten zu haben, überreichte die Frau die Fahrzeugdokumente sowie den Schlüssel an die beiden Personen. Erst später merkte sie, dass keine Bezahlung des Kaufbetrages erfolgte.

Bei den Ermittlungen wurde bekannt, dass der VW-Transporter durch einen Mann (Foto 2) in Begleitung einer Frau wieder verkauft wurde. Auch hier legitimierten sich die beiden Person vorab mit dem Ausweisbild des Interessenten (Foto 1).

Foto 2. Dieser Mann soll laut Polizei den VW Transporter abgeholt haben Foto: Polizei

Der Polizei Gera liegen derzeit das Ausweisbild des angeblichen Interessenten (Foto 1) sowie ein Foto des unbekannten Mannes vor (Foto 2) vor. Anhand dieser Bilder werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu den Personen bzw. deren Aufenthalt geben können.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365 / 829-0 an die Geraer Polizei zu wenden.

Kein Brand in Elsterberger Straße in Gera

Ein Anwohner der Elsterberger Straße in Gera nahm am Montagabend gegen 21 Uhr einen Brandmelder sowie möglichen Brandgeruch wahr und informierte er die Rettungsleitstelle. Unverzüglich kamen Feuerwehr und Polizei zum Einsatz. Trotz intensiver Suche konnte kein Brand bzw. kein offenes Feuer festgestellt werden und die Einsatzkräfte vor Ort abbrachen.

88-Jährige vor Schlimmerem bewahrt

Weil er seine 88-jährige Verwandte aus Gera nicht wie üblich erreichen konnte und er sich daraufhin große Sorgen machte, informierte ein 74-jähriger Mann Montagabend gegen 21:50 Uhr die Polizei. Diese überprüften die Wohnanschrift der Seniorin in der Dr.-Friedrich-Wolf-Straße.

Bei einem Blick durch das Fenster der Erdgeschosswohnung war den Beamten klar, dass schnelle Hilfe nötig war. Sie sahen die Rentnerin hilflos neben ihrem Bett liegen. Die Polizisten öffneten das Fenster und gelangten so in die Wohnung und leisteten der unterkühlten Frau Erste Hilfe, bevor der Rettungsdienst informiert wurde. Offensichtlich war die Senioren aus ihrem Bett gestürzt und kam ohne fremde Hilfe nicht wieder dorthin zurück. Die 89-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht und Verwandte informiert.

Feuerwehreinsatz in Stadion Am Steg

Feuerwehr und Polizei rückten Montagnachmittag gegen 14 Uhr in die Zwötzener Straße zum dortigen Stadion aus. Grund des Einsatzes war der Brand eines kleinen Rasenstückes auf einer brachliegenden Fläche. Die Feuerwehr löschte den Brand endgültig, so dass nur sehr geringer Schaden entstand. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Gleichzeitig werden Zeugen gesucht, die Hinweise zur Brandentstehung geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden.