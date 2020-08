Gera. Wegen eines Brandes ist die Wiesestraße in Gera am Freitagnachmittag gesperrt worden.

Feuerwehreinsatz in Gera – Wiesestraße vorübergehend gesperrt

Wegen eines Schwelbrandes rückte die Feuerwehr am Freitag gegen 14.30 Uhr in die Geraer Wiesestraße aus. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, war es in einem leerstehenden Gebäude aus bisher ungeklärter Ursache zu dem Brand gekommen.

Die Wiesestraße wurde während der Löscharbeiten gesperrt. Nach etwa drei Stunden näherte sich der Einsatz dem Ende. Anschließend werde die Wiesestraße wieder freigegeben.

Zur Höhe des entstanden Schadens konnten zunächst keine Angaben gemacht werden. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand.

30-jähriger Geraer in Untersuchungshaft – Er soll mehrere Brände gelegt haben

Mehr Blaulichtmeldungen