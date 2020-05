Feuerwehrmann kapert Panzerfäuste

Ernst Lange war 1945 zehn Jahre alt. Unauslöschlich sind ihm die letzte Sirene des Krieges und die mutige Tat seines Nachbarn in Erinnerung: „Hat er nur einem verblendeten Hitlerjungen das Leben gerettet oder unbeschreiblichen Schaden von Ronneburg abgewendet? Er hätte es bestritten, unser wortkarger Nachbar Paul Franz, Vater von sechs Kindern, der im Feuerwehrmusikzug Querpfeife spielte und im Ronneburger Gaswerk arbeitete. Obwohl die Amerikaner schon im Anmarsch waren, bereiteten Volkssturmmänner, wehrunfähige ältere Ronneburger, vor unserem Haus eine Panzersperre vor. Dabei zog ein Elendszug von Landsern an uns vorbei. Einer bat meine Mutter unter dem Vorwand Wasser trinken zu wollen, um zivile Kleidung. Am 13. April gegen Mittag schrillten wieder die Alarmsirenen. Wir hörten die amerikanischen Shermanpanzer. Sie bezogen Stellung auf der Autobahnbrücke Ronneburg/Großenstein und richteten ihre Geschütze auf die Stadt. Der Jungvolkzugführer B. verschanzte sich mit fünf Panzerfäusten neben der ungeschlossenen Panzersperre gegenüber unserem Haus. „Der erste Ami, der kommt, wird weggemacht“, kündigte er an. Die Volkssturmtruppe setzte sich ab. Am nächsten Tag wurden weiße Betttücher aus den Fenstern gerollt. Aus Richtung Raitzhain kam ein Jeep mit MP-Schützen und einem drehbaren Maschinengewehr. Die ersten Amerikaner nahmen Ronneburg am 14. April 1945 im Schritttempo in Besitz. Vor unserem Haus hielt der Jungvolkzugführer immer noch die Stellung, die er nur für kurze Zeit einmal verließ. Diese Gelegenheit nutzte Feuerwehrmann Paul Franz. Er raffte die fünf Panzerfäuste an sich und versteckte sie im Schweinestall. Eine halbe Stunde später war auch für den Jungvolkführer, der über die „Vaterlandsverräter“ schimpfte, der Krieg vorbei. Für mich ist Paul Franz ein stiller Held geblieben.“