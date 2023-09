Film „Mediterranean fever“ zu sehen im Comma-Kino in Gera

Gera. Thema Depressionen auf Augenhöhe zu begegnen

Das Comma-Kino zeigt am Donnerstag, 20 Uhr, „Mediterranean fever”. Eine erfolgreiche Frau, zwei Kinder und ein entspanntes Leben in Haifa samt Haus mit Mittelmeerblick. Waleed hat fast alles, was sich ein Hausmann wünschen kann. Glücklich ist er trotzdem nicht. Seine Vision vom Schriftsteller-Leben lässt sich ohne Inspiration nicht wirklich ausleben. Die Tipps seiner Psychiaterin ignoriert der 40-Jährige gekonnt. So ein wenig Depression kriegt Man(n) ja sicher auch alleine wieder los.

Der preisgekrönten palästinensischen Regisseurin Maha Haj gelingt es mit feiner Ironie und einer perfekten Prise schwarzem Humor, dem Thema Depressionen auf Augenhöhe zu begegnen. Fernab von belehrender Laienpsychologie.