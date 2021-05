Filmische Vorschau auf Sommertheater - Einstündiger Beitrag kommt aus Gera

Gera/Altenburg. In Vorbereitung auf den Theatersommer erlebt Intendant Kay Kuntze in dem einstündigen Beitrag aus Gera eine Reise mit Hindernissen. Zu sehen ist der Film am Freitagabend.

Das Theater Altenburg-Gera wird seine Sommertheater-Saison am Freitag, 28. Mai, um 19 Uhr in einem einstündigen Filmbeitrag vorstellen. Unter dem Titel „Das Schöne unter der Sonne“ macht sich Generalintendant Kay Kuntze auf den Weg von Gera nach Altenburg und hat dabei mit allerlei Widrigkeiten zu kämpfen. „Anstatt das Sommertheater anzukündigen, erlebt Kay Kuntze es am eigenen Leibe“, teilt die Bühne mit.

Sein Weg führt ihn unter anderem an künftige Sommerspielstätten wie die Bockwindmühle Lumpzig, wo das Mystery-Musical „Krabat“ als Freilichtspektakel uraufgeführt wird.

Konzerte auf der Hofwiesenpark-Bühne geplant

Zu den weiteren Open-Air-Spielorten zählt in Altenburg das Theaterzelt, dessen Seitenwände coronaadäquat entfernt werden, sowie der Marktplatz, auf dem traditionell im Sommer Konzerte des Philharmonischen Orchesters zu erleben sind. In Gera wird erneut direkt neben dem Theater eine Freilichtbühne aufgebaut. Sie ist größer als im vergangenen Jahr und verfügt sogar über eine Drehscheibe. Zudem sind wieder Konzerte auf der Hofwiesenpark-Bühne geplant.

Die Sommersaison könnte Anfang Juni starten. Alle fünf Sparten des Hauses bereiten derzeit Programme vor – vom Musiktheater und Schauspiel über Ballett und Puppentheater bis zu Konzerten.

Die Ostthüringer Bühne feierte bereits das 150. Jubiläum des Landestheaters Altenburg mit einer filmischen Festgala.

Zu sehen ist die Koproduktion mit Altenburg TV u.a. auf der Website und im Youtube-Kanal des Theaters.

