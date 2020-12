Finale beim Weihnachtsbaumkauf

Thomas Broßmann verkauft in Gera Weihnachtsbäume.

Gera. An vielen Orten auch Weihnachtsbäume aus der Region zu haben.

Thomas Broßmann verkauft schon seit etwa 15 Jahren Weihnachtsbäume der Münchenbernsdorfer Firma Seliger. Bis zum Lockdown am vergangenen Mittwoch lief der Verkauf auch sehr gut. Jetzt hofft er noch auf den Endspurt. Auf der Fläche am Elsterdamm sind noch bis zum Nachmittag an Heiligabend verschiedene Nadelbäume aus heimischen Aufwuchs zu haben. Die Preise liegen zwischen 10 Euro pro Meter für die Rotfichte bis 20 Euro pro Meter für des Geraers liebsten Baum, der Nordmanntanne.