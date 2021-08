Finale mit Goldkaz, Leslie Clio, Moop Mama

Die Brass-Band Moop Mama bildet den krönenden Abschluss der Kulturtage Gera am Samstag, 21. August, um 22.30 Uhr auf der Konzertbühne am Haus der Kultur.

Gera. Mit neun Konzerten gehen die “Kulturtage Gera” am kommenden Freitag und Samstag zu Ende.

Die Stadt Gera lädt zum Finale der Geraer Kulturtage ein und präsentiert am kommenden Freitag und Samstag Konzerthöhepunkte auf der Bühne vor dem Haus der Kultur.

Den Anfang macht am Freitag, dem 20. August, der Geraer Raphael Schwerdtfeger mit Band, gefolgt von der vierköpfigen Band aus Gera „2leben“, die das Publikum mit einer tanzbaren Mischung aus Indie-Rock sowie Singer-Songwriter-Einflüssen begeistern will. Hochkarätig geht es weiter mit der Hamburger Sängerin Leslie Clio, die vor allem durch ihre Gute-Laune-Songs „My Heart Ain’t That Broken“ und „I Couldn‘t Care Less“ bekannt ist.

Den Abschluss des Abends bildet „Von Wegen Lisbeth“, die Berliner Indie-Pop-Band, die ihre Musik mit Witz und Tiefgründigkeit füllt und ihre Songs gern nach Bahnhöfen und Lieferdiensten benennt.

„Andreas Geffarth“ und das Geraer Duo „Goldkaz“ werden am Samstag, dem 21. August, von der Leipziger Lo-Fi-Countryband „Lizzy McPretty“ abgelöst. Der Konzertabend wird dann mit der bayerischen Brassband „Kellerkommando“ zu Ende gehen, welche Party verspricht und mit ihren Songs zum Tanzen lockt. „Moop Mama“, die zehnköpfige Brassband aus München, die bereits 2018 dem Publikum der Jenaer Kulturarena ordentlich einheizte, bildet den Höhepunkt und Abschluss der Kulturtage Gera 2021.