Finanzielle Unterstützung für Jubiläen

Im Zelt im Garten des Hauses das Gastes in Bad Köstritz musiziert das Folkloreensemble Tautenhain auf der Köstritzer Musikmeile 2019.

Bad Köstritz. Stadtrat Bad Köstritz beschließt einstimmig Zuschüsse für drei Feierlichkeiten

Gleich drei Jubiläen will die Stadt Bad Köstritz finanziell unterstützen. Das beschloss der Stadtrat auf seiner jüngsten Sitzung am vergangenen Donnerstagabend auch wenn schon fast feststehe, dass keine der drei Feierlichkeiten im Jahr 2021 durchgeführt werde, sagt Christine Böttcher (Linke), Vorsitzende des Sozialausschusses.

Dennoch empfahl sie den Stadtratsmitgliedern den Beschlüssen zuzustimmen, was sie auch taten. Der SV Elstertal erhält somit für seine Jubiläumsfeierlichkeiten „100 Jahre SV Elstertal“ 1500 Euro. Angedacht seien diese eigentlich für den Juni 2021. In der Begründung heißt es unter anderem, dass der SV Elstertal mit seiner Arbeit besonders im Kinder- und Jugendfußball das sportliche Leben in der Stadt bereichere und bei zahlreichen Auswärtsspielen und Wettkämpfen die Stadt repräsentiere.

Einen einmaligen Zuschuss von 400 Euro bekommen die Glein´schen Maibaumsetzer zur Ausgestaltung ihres 80-jährigen Jubiläums in diesem Jahr. Das Geld soll für den Auftritt des Blasorchesters Elstertal verwendet werden, heißt es in der Begründung. Aber auch bei dieser Veranstaltung ist davon auszugehen, dass sie auf 2022 verschoben werde, so Böttcher.

Des Weiteren beschlossen die Stadtratsmitglieder, dass der Kunst- und Kulturverein 800 Euro als Unterstützung für die Ausrichtung der 24. Köstritzer Musikmeile 2021 erhält.