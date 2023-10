Fliegende Flaschen und fleißige Verbrecher - Die Polizeimeldungen aus Gera

In Gera drangen Einbrecher in ein Mehrfamilienhaus ein und rissen sich Bargeld und Schmuck unter die Näge. (Symbolbild)

Gera. Ganz viel Glück hatte am Donnerstagabend ein 21-Jähriger Mann in Gera, ganz im Gegensatz zu den Bewohnern eines Einfamilienhauses.

Bargeld und Schmuck rissen sich zwischen dem 10. und 12. Oktober Einbrecher unter den Nagel, die in ein Einfamilienhaus Am Schafgraben in Gera gewaltsam eindrangen. Laut Polizeimeldung waren die Hauseigentümer nicht Zuhause, als die Täter gewaltsam über die Terrassentür ins Haus eindrangen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Diese werden unter Nennung der Bezugsnummer 0267410/2023 telefonisch unter der Nummer 0365 / 8234-1465 entgegengenommen.

Wasserflasche fliegt aus Fenster

Sehr viel Glück hatte am Donnerstagabend gegen 21 Uhr ein Fußgänger, der die Greizer Straße entlang lief. Plötzlich flog eine volle Wasserflasche aus dem dortigen Mehrfamilienhaus und verfehlte den 21-Jährigen nur knapp. Wie die Beamten in ihrer Meldung schreiben, ist nicht bekannt, von wem die Flasche geworfen wurde. Auch hier sucht die Polizei Zeugen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.