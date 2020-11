Fördermittel für Geras Nahverkehr gerettet

Der Versuch der CDU-Fraktion, mit beschlossenen dritten Fortschreibung des seit 2015 unveränderten Nahverkehrsplanes die Stadtbahnlinie 4 zu beerdigen, schlug in der jüngsten Stadtratssitzung fehl. Nach längerer Debatte formulierte CDU-Fraktionschefs Christian Klein seinen ursprünglichen Änderungsantrag als Arbeitsauftrag an den Oberbürgermeister. Jener soll prüfen, ob die Straßenbahnverbindung nach Langenberg mit dem neuen, ab 2022 gültigen Plan, weiter verfolgt werde.

Zuvor war die Verlängerung des Nahverkehrsplanes für das Stadtgebiet in Frage gestellt worden. „Ein neuer war Chefsache aber nicht als solche bearbeitet worden“, kritisierte Klein und erklärte: „Wenn wir einen Denkzettel durch Ablehnung verpassen wollen, bekommen wir 2021 keine Fördermittel“. Um rund 2,5 Millionen Euro vom Land für den öffentlichen Personennahverkehr in der Stadt geht es, hatte eingangs Baudezernent Michael Sonntag (parteilos) beschrieben.

„In Kino und Theater werden erfolgreiche Stücke verlängert, in Gera sind es die nicht erfolgreichen“, kommentierte AfD-Fraktionschef Harald Frank die „letztmalige Zustimmung“ seiner Fraktion. Linken-Fraktionschef Andreas Schubert versagte diese. Er fragte, ob die Verzögerung ein weiterer Beleg „für Hinhaltetaktik oder Arbeitsverweigerung“ sei und erklärte: „Die Linksfraktion glaubt Ihnen nicht mehr, Herr Oberbürgermeister“.

Norbert Hein entlarvt die Links-Fraktion

Auch Ulrich Porst, Fraktionschef der Bürgerschaft, erinnerte, dass der Verwaltung seit Juni 2015 bewusst war, dass 2019 die Laufzeit eines neuen Nahverkehrsplan startet. Er sah ebenfalls Fördermittel gefährdet und sagte zu Schubert: „Mit einer Trotzhaltung kann man das nicht machen“. Norbert Hein, Fraktionsvorsitzender Die Liberalen, entlarvte die Linken: „Sie stimmen dagegen, weil die Mehrheit dafür ist“. Er sprach gegen die Aufgabe der Stadtbahnlinie 4 nach Langenberg als Planungsziel, während Sandra Raatz, Chefin der Fraktion Für Gera, jene beerdigt hätte und für die Planverlängerung sprach.

„Ich habe den Eindruck, dass es einigen Stadtratsmitgliedern reicht, nur dagegen zu sein, wenn es um den Geraer Verkehrsbetrieb geht“, erklärte Monika Hofmann, SPD-Fraktionschefin, die von einem „überraschenden, unnötigen und unbedachten Änderungsantrag“ der CDU-Fraktion sprach, den sie ablehnte, während sie für die Fortschreibung plädierte. Dieser Intention folgte auch Ines Wegner von den Grünen: „Straßenbahnlinien sind Schrittmacher für eine Stadt, ihr Antrag ist kein Schrittmacher“, sagte sie zu Klein. Die Linie 1 habe in Untermhaus und Zwötzen Quartiere bereichert, Straßen entlastet und gezeigt, wie einfach Barrierefreiheit erhöht werden kann.

OB kritisiert „Verhauen“ der Stadtverwaltung

Der Oberbürgermeister, der die Kritik am fehlenden aktuellen Entwurf eines gemeinsamen Nahverkehrsplanes mit dem Landkreis über sich ergehen lassen musste, sagte: „Dass der Nahverkehrsplan fortgeschrieben werden muss, hatten wir frühzeitig anmoderiert. Dass sie das öffentliche Plenum nutzen, um die Stadtverwaltung zu verhauen, war nicht angemessen“.

Tatsächlich hatte die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung vom 6. August 2020 erklärt, dass am gemeinsamen Nahverkehrsplan weiter gearbeitet werde und Geraer Bürger bis zum 31. Dezember 2020 Ideen für Geras öffentlichen Nahverkehr beim Verkehrsamt einreichen können.

Kreistag Greiz verlängerte im November 2018

Der Landkreis Greiz, so erklärte eine Sprecherin auf Anfrage unserer Redaktion, hält weiter an einem gemeinsamen Nahverkehrsplan für die Jahre ab 2022 fest. Voraussichtlich im zweiten Halbjahr sollen sich die Gremien des Landkreises mit dem Entwurf befassen. Bereits in der Sitzung am 27. November 2018 hatte der Kreistag den Plan für seinen Verantwortungsbereich ergänzt und eine Fortgeltung bis zum Inkrafttreten eines aktualisieren gemeinsamen Nahverkehrsplanes der Aufgabenträger Landkreis Greiz und Stadt Gera beschlossen.