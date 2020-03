Scarlett O' gibt ein Gastspiel im Kabarett Wirsing in Gera und besingt Emilie Fontane, Frau des berühmten Dichters.

Gera. Der Ehefrau des berühmten Dichters Theodor Fontane widmet Scarlett O’ einen Liederabend auf der Kleinkunstbühne des Kabaretts Wirsing in Gera.

Fontanes Frau mit einem Liederabend in Gera würdigen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fontanes Frau mit einem Liederabend in Gera würdigen

Sie war Theodor Fontanes treue Gefährtin, Mutter seiner Kinder, Korrektur-Leserin und aufgrund seiner vielen Reisen eine lebenslange Brieffreundin. Sein 200. Geburtstag vom 30. Dezember 2019 wird überall nachgefeiert. Scarlett O’ gratuliert auf ihre Weise mit einem Liederabend über seine Frau. Sie singt, spielt und erzählt sich durch das Leben der Emilie Fontane, hat eigens Fontane-Gedichte vertont und verschafft der Dichtergefährtin Gehör. Zu erleben ist sie bei einem Gastspiel am Samstag, 7. März, um 19.30 Uhr, in der Kleinkunstbühne des Kabaretts Wirsing im Haus Schulenburg. Karten gibt es dort, in der Gera-Information und unter www.Kabarett-Wirsing.de sowie telefonisch unter 0365/2 05 68 17.