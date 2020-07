Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fotos der Weißen Elster aus vier Jahrzehnten

Die Geraer Bibliothek stellt die Weiße Elster: Flusslandschaft 2020/21 derzeit mit Naturaufnahmen und ihren Bauwerken in einer Fotoausstellung vor.

Die Eilende, diesen Namen erhielt die Weiße Elster aus dem Slawischen. Beginnend im Böhmischen, dem Grenzgebiet zwischen Egerland und Vogtland eilt sie durch zwei Staaten und vier Länder (Böhmen, Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt). Bei Halle mündet sie schließlich nach 257 Kilometern in die Saale, um sich dann gemeinsam mit ihr im Elbwasser bei Hamburg in die Nordsee zu ergießen.

Die ersten Städte auf deutschem Gebiet sind im Vogtland Bad Elster und Adorf. Weitere folgen mit Plauen, Greiz und Gera bis die Weiße Elster dann in der Leipziger Tieflandbucht deutlich behäbiger dahinfließt. Dort liegen Zeitz und Leipzig zu beiden Seiten ihrer Ufer.

300 Meter fehlen für das Paddeln bis nach Hamburg

Über den Karl-Heine-Kanal in Leipzig gelangt das Elsterwasser fast in den Elster-Saale-Kanal. Bis in den Lindenauer Hafen hat die Weiße Elster es geschafft, zum Kanal fehlen noch 300 Meter. Die unvollendeten Schleusen des Elster-Saale-Kanals bei Kreypau sind das jähe Ende eines Kanalbauprojektes vor 80 Jahren. Paddler dürfen noch immer hoffen, eines Tages nach Hamburg und in die Nordsee fahren zu können.

Der Deutsche Angelfischerverband und die Naturfreunde Deutschlands haben die Weiße Elster zur Flusslandschaft des Jahres 2020/21 gewählt. Mit dieser Wahl sollen die Erhaltung, der Schutz und die Renaturierung initiiert werden. Ihr ursprünglich mäandrierender Lauf soll teilweise in den nächsten Jahren wieder hergestellt werden. Bis heute ist die Weiße Elster ein lebendiger Fluss geblieben, vor allem durch die Menschen. Zeugnis davon geben unter anderem imposante Bauwerke, große und auch ganz kleine, allesamt fotogen und beachtenswert.

Einige davon hat Wolfgang Seidler in Fotografien eingefangen. Zu sehen sind seine Bilder entlang des Flusses bis zum 31. Juli 2020 zu den Öffnungszeiten der Bibliothek.