Französischer Gourmetmarkt in Gera abgesagt

Gera. Neben dem Französischen Gourmetmarkt in Gera fallen auch die Gärtnermarkttage aus.

Der Französische Gourmetmarkt sollte in der Woche vom 26. April bis 2. Mai den Wochenmarkt ergänzen. Aufgrund der derzeitigen Corona-Situation müsse der Gourmetmarkt abgesagt werden, teilte die Stadt Gera mit. Die Lage in Frankreich sei angespannt und die Einreise für die Händler mit aufwendigen Auflagen verbunden. Deshalb hätten sich die französischen Händler dafür entschieden, ihren Besuch in Gera abzusagen. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Ebenso werden die Gärtnermarkttage vom 5. bis 8. Mai ausfallen, informierte die Stadtverwaltung. Der Wochenmarkt hat in der ersten Maiwoche wie gewohnt geöffnet.

Über die Durchführung des Töpfermarktes Ende Mai werde gesondert entschieden, heißt es in der Mitteilung.