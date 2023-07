Französisches Flair und Gäste aus Saint Denis am französischen Nationalfeiertag in Gera

Gera. Freitagabend gab es das zweite deutsch-französische Fest im Untermhäuser Hofgut

Am Freitagabend hat Gera das zweite deutsch-französische Fest im Hofgut gefeiert. An diesem „Tag der Begegnung“, französisch „Jour de Rencontre“, standen Kultur und Lebensart des Nachbarlandes im Mittelpunkt. Bereits auf der Untermhäuser Brücke stimmten Akkordeonist Lutz Schönfeld und „Bouquiniste“ Christian Habicht auf den Abend ein. Aus Saint-Denis waren sieben Gäste angereist, so der stellvertretende Bürgermeister Michel Fourcade, der mit Geras OB Julian Vonarb (parteilos) das Fest eröffnete. Ein französischer Bäcker aus Erfurt brachte Spezialitäten wie Baquettes und Macarons mit – und war nach kurzer Zeit fast ausverkauft. Französische Weine wurden gereicht und gern genossen, wobei die Gläser sich als Engpass erwiesen. Für Filmfans gab es französische Kurzfilme. Cartoonist Ulrich Forchner porträtierte charmant-witzig Gäste. Diese hatten es sich mit Picknickdecken auf der Wiese oder auf Stühlen vor der Bühne gemütlich gemacht, um das vielseitige Programm zu erleben, das französisches Flair brachte. Höhepunkte gelangen mit der Formation „Liaison Chanson“ und ihren Chansons von Jacques Brel sowie den Geraer Brillanten mit schwungvollen Tänzen zu französischen Melodien.

Damit nicht genug: „Wir haben heute hier die Partnerschaftsvereinbarung, die es seit 1959 mit Saint Denis gibt, erneuert und setzen damit ein Zeichen für die deutsch-französische Freundschaft“, so Organisatorin Christina Martens von der Ehrenamtszentrale im Gespräch mit der Redaktion. „Es passt heute alles, das Wetter, die Atmosphäre des Ortes und das entspannte Publikum“, freute sich auch Organisator Lothar Hoffmann. Und Torsten Kunath, Besucher und Tour-de-France-Fan: „Toll, dass ein solcher Abend organisiert wird. Die Atmosphäre ist klasse und ich bin erstaunt, dass am französischen Nationalfeiertag Franzosen auch nach Gera gekommen sind. Schade nur, dass junges Publikum rar ist.“