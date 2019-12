Frau Holle lässt es im Rittergut Endschütz schneien

„Es schneit“, ruft ein vierjähriger Knirps erstaunt. Er reißt sich von der Hand seines Papas los und saust in den Flockenwirbel. Kraftvoll schüttelt Frau Holle aus ihrem Fenster die Betten aus. Kleine Kinderhände wirbeln den gefallenen Federschnee immer wieder in die Höhe. Und die Eltern haben Spaß beim vergnüglichen Treiben ihrer Steppkes.

Jahr um Jahr lädt Susann Schmidt und der Verein Rittergut Endschütz am dritten Adventswochenende in das historische Areal ein. „Ich wohne im Baudenkmal, das ich gern öffne. Für mich ist es ein besonderer Lebensraum.“ Das finden die Gäste aus Mannheim ebenso. Die Familie macht hier Ferien und hilft jetzt mit. Urlaub gegen Hand heißt dieses Konzept. Kostenlose Unterkunft und anpacken. „Ich bin zum historischen Advent zur Floristin aufgestiegen“, sagt Jacqueline Zodec. „Ich habe die Flyer gestaltet und versorge die Tiere mit. Patrica Wilhelm unterstützt sie. 22 Hühner, zehn Katzen, zwei Ziegen und zwei Pferde leben auf dem Gut. Die Berlinerin versucht einmal im Monat für eine Woche in Endschütz zu sein. Während des Festes ist sie die gute Seele. Ihre überbordende Fröhlichkeit steckt an. Vielleicht war sie „schockverliebt“ wie Christin Hinze aus Bad Köstritz, als sie zum ersten Mal das Gut zum Fest sah. „Ich mag das Urige.“

An den liebevoll geschmückten Tannenzweigen, den leuchtenden Kerzen und an anderen hübschen Dekorationen kann sich das Auge nicht sattsehen. Eine alte Mangel wurde zum Beispiel als Stehtisch umgebaut. So kommen die Gäste in Scharen und drängen sich. Im Aufgang zur Heimatstube stockt es. In einem Zimmer sitzt Ute Drechsler. Sie webt aus dicken Filzschnüren mit Kindern Sitzkissen. Zum ersten Mal zeigt die Handweberein aus Steinsdorf ihre Kunst auf dem Rittergut. Rote Keramik lockt im Nebenraum zum Kauf. Fast kein Durchkommen ist beim Flohmarkt. Nach frischen Spänen riecht es in der Holzwerkstatt. Eine Schlange bildet sich in der Detscherstube, wo es den traditionellen Röhrendetscher mit Zucker und Zimt gibt. Aus der Weinstube dringt herzhaftes Lachen. Den Weg ins Herrenhaus muss sich der Besucher bahnen. In der guten Stube von Susann Schmidt sitzt eine Märchenerzählerin. Schuhe ausziehen ist natürlich Pflicht. Im Erdgeschoss spielt das Leipziger Duo „Isle of Sounds“ (Insel der Klänge). In den Pausen greift der Weihnachtsmann in die Tasten. Jupp vom Hessenlande vom Volk Caraslan sorgt für Feuer. Das Holz im Kamin muss lodern. Draußen schaut Knecht Ruprecht nach dem Rechten und kümmert sich um die Kinder. „Irgendwie riecht es an diesem Ort schon nach Weihnacht“, meint Heike Beyer aus Gera.