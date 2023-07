Frau in Gera mutmaßlich von zwei 14-Jährigen um ihr Geld gebracht

In gera gab es am Mittwochabend einen größeren Polizeieinsatz. (Symbolbild)

Gera. In Gera ermittelt die Polizei zu einem Fall, der am Mittwochabend einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst hat.

In Gera gab es am Mittwochabend einen größeren Polizeieinsatz bei dem mehrere Streifen in die Heinrichstraße ausrückten. Wie die Polizei am Donnerstag informierte, sei eine 24-jährige, stark alkoholisierte Frau laut ihren Aussagen von zwei Jugendlichen im Alter von 14 Jahren um ihr Geld gebracht worden. Die Tat habe sich gegen 20:35 Uhr in der Heinrichstraße, konkret im Durchgang zwischen dem Stadtservice-Gebäude und einer dortigen Spielhalle, ereignet.

Die Geraer Polizei hat jetzt Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen und sucht nach Zeugen, welche die Tat eventuell beobachtet haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

