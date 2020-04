Frau kommt betrunken von Straße ab Heuballen brennt - Feuerwehreinsatz

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unbekannte setzten Dienstagfrüh einen Heuballen in der Geraer Gessentalstraße in Brand. Die Polizei kam gegen 6.55 Uhr zum Einsatz. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und nun laufen die Ermittlungen zur Brandstiftung. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Gera, Tel.: 0365-8290 entgegen.

Angebranntes Essen löst Einsatz aus

Feuerwehr und Polizei kamen in der Nacht zum Dienstag Am Brühl zum Einsatz, da in der Wohnung eines 22-Jährigen Essen anbrannte. Das Feuer konnte gelöscht werden, verletzt wurde niemand und die Wohnung bleibt weiter bewohnbar.

Frau kommt betrunken von Straße ab

Eine 34-jährige Frau war am Montag gegen 19:10 Uhr mit ihrem Opel zwischen Zeulenroda und Kleinwolschendorf unterwegs und verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über ihren Pkw, kam von der Straße ab und landete im Straßengraben. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Die Frau muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Trinkgelage von Polizei in Gera aufgelöst

Unrat in der Nähe der Himmelsleiter in Flammen - Unterholz abgebrannt