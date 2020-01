Freie Schule der Grundig Akademie Gera wird staatlich anerkannt

„Es ist ein Meilenstein für uns“, freute sich Axel Dreyhaupt, Leiter der Grundig Akademie Gera. Die „Freie Gemeinschaftschule der Grundig Akademie Gera“ ist seit 1. Januar als erste freie Schule in der Stadt staatlich anerkannt. Am Donnerstag wurde der Einrichtung in einer Feierstunde offiziell die Urkunde des Thüringer Bildungsministeriums überreicht.

„Ich bin der festen Überzeugung, eine Schule in freier Trägerschaft ist eine enorme Bereicherung für die Bildungslandschaft“, so Geras Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos), der zugleich der Grundig Akademie dankte, dass sie diesen Weg geht.

Mit der Anerkennung darf die Freie Gemeinschaftsschule als gleichwertige Ersatzschule im Land Thüringen arbeiten, mit allen Rechten und Pflichten. „Somit erhalten wir auch das Recht, Prüfungen abzunehmen auf der Grundlage des Thüringer Schulgesetzes für alle in Thüringen vorgesehenen allgemeinbildenden Schulabschlüsse, im Bereich Hauptschulen, für den Realschulabschluss und das Abitur“, so Dreyhaupt. Bisher mussten sich die Schüler der Einrichtung externen Prüfungen stellen. „Das haben wir nun drei Mal, stets erfolgreich, bewältigt. Allerdings war es mit großem Aufwand und viel Arbeit sowohl für unsere Schüler, Lehrer als auch die zwei Schulen, die die Prüfungen abnahmen, verbunden“, erklärte Axel Dreyhaupt.

Aktuell lernen 340 Schüler von der Klassenstufe 1 bis 10 in der Gemeinschaftsschule, davon 74 im Grundschulteil in Gera-Lusan. Nach der 4. Klasse werden sie an den Standort Friedericistraße 11 wechseln. In der Klasse 8 entscheidet sich, welche Laufbahn die Kinder weiter einschlagen. Bis zum Abitur können die Schüler in der freien Schule verweilen. Bisher läuft die Schule zweizügig.

Geplant ist, perspektivisch die obere Etage des Hauses in der Friedericistraße selbst zu übernehmen, die momentan noch Ausweichquartier für die Otto-Dix-Grundschule ist. Gegebenenfalls wäre dann auch eine Dreizügigkeit möglich, so Dreyhaupt. Entscheidend dafür sei in erster Linie jedoch ausreichend Lehrerpersonal.