Freitag ist Anmeldeschluss für Musikspezialklassen in Gera

Gera. Freitag ist Anmeldeschluss für die Musikspezialklassen am Rutheneum Gera für Schüler ab Klassenstufe 9 und 11.

Eile ist für jene Kinder und Jugendliche geboten, die ab dem Schuljahr 2021/2022 in den Musikspezialklassen ab Klassenstufe 9 und 11 am Gymnasium Rutheneum Gera lernen wollen. Am Freitag, 26. März, ist offizieller Anmeldeschluss. Im Ausnahmefall kann sich aber noch später bei der Schulleiterin beworben werden. Die Eignungsprüfung ist voraussichtlich dieses Jahr am Donnerstag, 22. April, und am Samstag, 24. April. Jener Tag ist für auswärtige Schüler vorbehalten. Die Eltern werden angeschrieben und noch einmal genauer informiert.

Etwa 20 Minuten dauert die Prüfung. Es muss ein selbst gewähltes Lied a cappella vorgetragen werden. Wer möchte, kann zusätzlich ein Stück auf einem Instrument spielen. Derartige Kenntnisse sind aber keine Voraussetzungen. Getestet werden aber noch Grundlagen der Musiktheorie und Gehörbildung. Sechs Stunden Musikunterricht pro Woche unter anderem in den Fächern Gesang, Klavier, Gitarre, Orgel, Tonsatz, Musikgeschichte und -analyse stehen dann auf dem Plan der Schüler. Die Mädchen der Klassen 9 und 10 singen im Mädchenchor, ab Klasse 11 bis 13 im Konzertchor.

Jeder Schüler schließt nach Klasse 13m sein Abitur vollwertig ab. Zudem erhalten die jungen Leute ein zusätzliches Zeugnis für den Musikbereich, das den Einstieg für weiterführende musikalische Studienrichtungen erleichtert. Übrigens, mit dem neuen Schuljahr 2021/2022 findet der Unterricht im neuen Campus Rutheneum statt,

Für Schüler von außerhalb besteht die Möglichkeit im Internat zu wohnen. Derzeit lernen 90 Schüler von der Klasse 9 bis 13 in den Spezialklassen. Sie werden momentan unter Corona-Bedingungen von 16 Musiklehrern unterricht.

Anmeldung bei Schulleiterin Silva Wallstabe, Nicolaiberg 6, 07545 Gera. Genauere Informationen auch zur Prüfung auf der Homepage www.gymnasium-rutheneum.de unter der Rubrik: Schule- Spezialklassen oder telefonisch unter 0365/2 24 94 oder 0365/2 41 01