Friedensglocke kommt mit Pferdetreck nach Gera

2018 machte der Pferdetreck Station bei der Fahrt von Berlin nach Weliki Nowgorod in Russland am Brandenburger Tor.

Gera. Kurzstopp am Sonnabend auf Hofwiesenparkplatz in Gera

Der bundesweit aktive Verein Friedensglocken mit seinen Pferdekutschen macht am Sonnabend, 7. August, gegen 15 Uhr plus minus 30 Minuten auf dem Hofwiesenparkplatz Gera einen kurzen Zwischenstopp.

Etwa zehn Kutschen mit Kutschern und Pferden können dann bestaunt werden. Der Verein möchte den Friedensgedanken in die Welt tragen. Getreu dem Bibelwort „Jaget dem Frieden nach” kommen die Pferdeliebhaber und Friedensfreunde bei ihren Touren durchs Land mit vielen Menschen jeden Alters, verschiedenster Berufe und Interessen ins Gespräch. Diesmal befindet sich der Verein auf Ost-Westtour von Ostthüringen mit Start am 6. August in Altenburg bis zum Zielort Wendlinghausen In Ostwestfalen am 27. August. Im vergangenen Jahr war der Treck auf Nordtour durch die Republik. Diese jährlichen Touren bis 2024 dienen dem großen Vorhaben, im Jahr 2025, 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges, eine Friedensglocke, gegossen aus Militärschrott, von deutschem Boden aus nach Jerusalem, in die Stadt der drei Weltreligionen, zu bringen.

Am Abend des 7. August wird in Gera mehr davon bei einem Vortrag, 19 Uhr, im Vereinsgebäude des Reitsportvereins im Reitstadion Gera-Milbitz zu erfahren sein.