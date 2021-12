Frontalcrash in verkehrsberuhigte Zone in Bad Köstritz

Bad Köstritz. Noch ist der Verursacher des Unfalls in der Werner-Sylten-Straße Bad Köstritz nicht ermittelt.

Zwei Verletzte, zwei nicht mehr fahrbereite Pkw und etwa zwei Stunden Sperrung sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Montagnachmittag, kurz nach 16 Uhr in der Bad Köstritzer Werner-Sylten-Straße ereignete. Gleich neben dem Eingang zum Pflegeheim. Dort hat die Stadt Bad Köstritz 2019 eine verkehrsberuhigte Zone eingerichtet, in der Schrittgeschwindigkeit zu fahren ist.

Nach Aussage der Polizei waren ein aus Richtung Eisenberg kommender Fahrzeugführer eines Pkw Audi und ein aus Richtung Stadtmitte kommender Pkw Toyota frontal zusammen gestoßen. Während der Fahrer des Audi unverletzt geblieben sein soll, hätten sich Fahrer und Beifahrerin im Kleinwagen Verletzungen zugezogen, die dazu führten, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Wie die Landespolizeiinspektion am Dienstag auf Nachfrage erklärte, hätten die beiden Verletzten das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen.

OTZ-Newsletter für Gera Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Warum es zum Unfall kam, dazu seien die Ermittlungen laut Polizei noch nicht abgeschlossen.

Elf Feuerwehrleute an der Unfallstelle

„Wir waren die ersten an der Unfallstelle“, sagt der Bad Köstritzer Stadtbrandmeister Maik Lippold. „Wir haben die Verletzten bis zum Eintreffen der beiden Rettungswagen betreut“, sagt der 47-Jährige. Insgesamt elf Kräfte der 40 Personen starken Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Bad Köstritz kümmerten sich um die Unfallbeteiligten. Sie sperrten die Werner-Sylten-Straße zwischen der Schillerstaße und der Hergerstraße ab und brachten Bindemittel auf die Straße auf, um ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten aufzunehmen. „Die Straße hat keinen Schaden genommen“, schätzt Lippold ein.

103. Einsatz in diesem Jahr

Für die Feuerwehr sei es der 103. Einsatz in diesem Jahr gewesen. Obwohl es noch reichlich drei Wochen währt, ist das Jahr 2021 „schon jetzt das Jahr mit den meisten Alarmierungen nach der Wende“, sagt der Stadtbrandmeister. Zuletzt war vor etwa zwei Wochen Öl bei einem Fahrzeug im Ortsteil Pohlitz ausgetreten, was für die Feuerwehrleute einen reichlich siebenstündigen Einsatz bedeutete.