Früchte der Einheit

Sonnabend feiern wir 30 Jahre deutsche Einheit! Gleichzeitig wird Erntedank gefeiert. Am Ende der Erntezeit sehen wir, was das Jahr gebracht hat. Wegen Frost gab es bei mir nur ein paar Äpfel.

Heute möchte ich einmal auf die Früchte der deutschen Einheit schauen. Ich erkenne gute und schlechte Ernten. Eine erste gute Frucht ist die Freiheit: zunächst als Reisefreiheit, aber vor allem auch als Meinungsfreiheit. Als zweites genieße ich die Einheit und sehe, dass die Einheit Deutschlands zur Einheit Europas beigetragen hat; dass wir einen ganz anderen Blick auf die Menschen in den Nachbarländern haben – offen, vertrauend, einladend. Das Gefühl, überall in Europa dazuzugehören, festigt den Frieden in Europa. So stabil war der Frieden noch nie, weil er nicht aus Angst vor der Zerstörung des Eigenen geschlossen ist, sondern weil er das Wohl des Nachbarn zum Ziel hat. Als drittes entdecke ich die Gleichheit. Vieles ist zusammengewachsen, was vor Jahrzehnten noch unversöhnlich schien. Die Menschen haben ihr Land entdeckt und entwickelt. Jede Region hat ihre Schönheiten und Stärken und ihre Verehrer. Doch wird sich hier noch manches weiter entwickeln müssen.

Da sehe ich die schlechten Früchte: zum Beispiel die große Ungleichheit zwischen Arm und Reich. Manche Biografie ist nicht so erfolgreich gelaufen. Der freie Markt beendete die gelernte Tätigkeit und zerstörte die finanzielle Grundlage. Die Last des Lebens war zu schwer, so dass auch die Familie zerbrach. Aus Bequemlichkeit wurde eigene Schuld. In der Bibel sind die Menschen aufgefordert, von ihrer Ernte die ersten Früchte Gott zu opfern. Diese Gaben wurden nicht alle verbrannt, sondern für ein großes Festmahl eingesetzt. An diesem Schmaus nahmen alle teil, auch wer wenig oder gar nichts beitragen konnte. Was die Menschen geerntet haben, was sie als Geschenk Gottes annahmen, sollten sie allen Menschen zugutekommen lassen.

Wenn wir heute die Früchte der deutschen Einheit sehen, dann möge das Erntedankfest ermutigen, alle Menschen in diesem Land an diesen Früchten teilhaben zu lassen.