Frühlings-Express macht auch Halt in Gera

Gera. Besichtigungen bei Halt in Gera möglich

Unter dem Namen „Frühlings-Express“ organisiert der Verein Geraer Eisenbahnwelten am Sonnabend, dem 23. April, einen Sonderzug auf der ehemalige Schnellzugverbindung zwischen Gera und Dresden. Der aus historischen Reisezugwagen der Deutschen Reichsbahn bestehende Zug wird von einer Großdiesellok sowjetischer Bauart gezogen.

Lars Naumann vom Geraer Eisenbahnverein erklärt, dass die Lokomotive der Baureihe 232 dem Eisenbahnunternehmen Budamar West gehöre, welches seine Fahrzeuge häufig im Geraer Lokschuppen beim Verein abstelle.

Die historischen Reisezugwagen gehören dem Eisenbahnverein in Leipzig-Plagwitz, was auch der Grund dafür ist, dass der Sonderzug in Leipzig-Plagwitz (Abfahrt 8.20 Uhr) seine Fahrt beginnt. Wie Naumann auf Nachfrage informiert, sind die Fahrkarten bereits alle vergeben. Dennoch bestehe die Möglichkeit, den Zug bei seinen längeren Stopps unter anderem in Gera oder Bad Köstritz in Augenschein zu nehmen.

Weitere Infos auf der Internetseite des Vereins Geraer Eisenbahnwelten.