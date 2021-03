Gera. Frühlingserwachen am Haus Schulenburg in Gera.

Frühlingsboten im Garten von Haus Schulenburg in Gera

Zahlreiche Krokusse blühen auf der großen Wiese vor der von Henry van de Velde in den Jahren 1913/14 erbauten Villa im Landhausstil. Sie stimmen trotz derzeit kühlerer Witterung auf den mit Sehnsucht erwarteten Frühling ein. Übrigens werden seit Ende Januar die Autofahrer auf der Autobahn 4 in Richtung Frankfurt vor der Abfahrt Rüdersdorf durch ein touristisches Hinweisschild auf das am westlichen Stadtrand von Gera gelegene "Henry van de Velde-Museum" aufmerksam gemacht.