Frühstücksbrot von der Eisenbahnerin in Gera

Gera ist nicht Rudi Nöldners Heimatstadt. Sondern Brockau, heute Brochów in Schlesien, unweit von Wroclaw. Den Wintertag 1945 vergisst der heute 86-Jährige nie. „Es gab Schnippelbohnensuppe zu Mittag, als uns der Nachbar aufgeregt warnte: Die Russen stehen 30 Kilometer vor der Stadt! Ihr müsst weg!“ Mit dem Bruder und der Mutter verließ er Hals über Kopf das Zuhause Richtung Gera, wo der Vater als Eisenbahner dienstverpflichtet war. Bis heute treibt ihn der Gedanke um: „Ich konnte meinen Stieglitz nicht mitnehmen und habe den Vogelbauer nicht aufgemacht.“

In dunkler Februarnacht wurden die erschöpften, abgerissenen Flüchtlinge im Goethegymnasium Gera aufgenommen. Am nächsten Vormittag ging es mit einem Pferdefuhrwerk nach Scheubengrobsdorf: „Die Leute starrten uns an, als wir die Heinrichstraße lang über den Roßplatz zuckelten. Da kam plötzlich eine Frau in Eisenbahneruniform auf uns zu und reichte uns ihr Frühstücksbrot hoch.“

Rudi Nöldnder aus Gera (86) hat zum Ende des Zweiten Weltkrieges in Gera geforscht und auch mit dem Nationalarchiv der US Army in Washington Kontakt gehabt. Foto: Elke Lier

Als Zwölfjähriger hat Rudi Nöldner die letzten Bombenangriffe auf Gera mitgemacht und die Leichen der 18 jugendlichen Fahnenjunker der Wehrmacht gesehen, die am 14. April 1945 in Windischenbernsdorf ihren sinnlosen Widerstand gegen die einrückende US-Armee mit dem Tod bezahlten. Am Camp der Amerikaner schaute er hinter dem Zaun mit anderen neugierigen, hungrigen Kindern, wie die Soldaten unverbrauchte Lebensmittel am Ende des Tages vernichteten. Diese Erlebnisse drängten ihn, den späteren Speditionskaufmann, diese furchtbare Zeit zu dokumentieren. Er hat ein Buch veröffentlicht und ist weiter am Sammeln von Zeitdokumenten.

In seiner Videoaufnahme von 1995 kann man auf dem Geraer Rathausturm nachhören, wie schon vor 25 Jahren die Glocken in mahnender Erinnerung an den 6. April 1945 und die Zerstörung der Stadt läuteten. In der Fachgruppe Heimatgeschichte des Kulturbundes, deren Vorsitzender er viele Jahre war, forschte er weiter, recherchierte im Stadtarchiv und kontaktierte sogar das Nationalarchiv der US Army in Washington. Er erhielt Fotokopien der Angriffspläne und Bilder der Entwaffnung 1945 im Geraer Rathaus. Bände mit Briefen, Fotos und Zeitungsausschnitten füllen seine Wohnung.

1964 ist Rudi Nöldner zum ersten Mal mit seiner Mutter wieder nach Brockau gefahren. „Alles weg, unser Haus, die Schule, die Kirche…“Auch im Dorf der Großeltern war er. Trotz freundlicher Bitten der Polen, hatte er nicht die Kraft ins Haus zu gehen. Geblieben sind ihm von der schlesischen Heimat die Sprache mit dem rollenden R und Freude über die wunderbar aufgebaute Stadt Breslau/Wroclaw. Später bereiste er die Kriegsschauplätze des Zweiten Weltkrieges. War in der Normandie, wo die Alliierten landeten und sah die unzähligen Kreuze riesiger Soldatenfriedhöfe. „Da hat es mich umgehauen. So ein großes Sterben, so viel Leid.“ Angesichts der Kriegsverherrlichung in rechten Parteien und faschistischer Rhetorik hebt er die Hände: „Ich kann mich darüber gar nicht so viel aufregen, wie ich möchte. Nie hätte ich gedacht, dass so etwas noch einmal wiederkommt.“

Zeitzeugen erinnern sich

Dem Aufruf, sich der letzten Kriegstage und des Tages der Befreiung vom Faschismus, des 8. Mai zu erinnern, sind unerwartet viele hochbetagte Leserinnen und Leser gefolgt. Seitenlange, ausführliche Schilderungen des vor über 75 Jahren Erlebten, erschütternde Schicksale und bewegende Gespräche belegen, wie sehr der Zweite Weltkrieg, das Sterben und Hungern, die ständige Angst um Väter, Söhne und Brüder oder im Luftschutzkeller vor den Bomben die Kindheit und Jugend dieser Zeitzeugen geprägt haben. Manche Geschichten wurden erstmals in solch einer Ausführlichkeit erzählt. „Wir wollten den Krieg vergessen, die Kinder nicht damit behelligen“, begründen manche ihr langes Schweigen.

Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg, nie wieder Hunger! Das hat sich diese Generation geschworen und ist fassungslos über die Verharmlosung des Krieges und der Naziverbrechen und den neuen Rassismus im Land.

Zusammenfassend veröffentlichen wir am 8. Mai, dem 75. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus, auszugsweise diese Lebensgeschichten, von denen keine verloren geht, sondern der Nachwelt erhalten bleiben.