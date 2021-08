Führerscheinstelle Weida von Terminanfragen geflutet

Alte Führerscheine müssen in den kommenden Jahren umgetauscht werden.

Weida. Fahrerlaubnisbehörde des Landratsamtes Greiz in Weida setzt zusätzliche Mitarbeiterin für Terminvergabe ein.

Seit Donnerstag organisiert die Fahrerlaubnisbehörde des Landratsamtes Greiz in Weida die telefonische Terminvergabe mit einer zusätzlichen Mitarbeiterin. Hintergrund sei, so das Landratsamt in einer Mitteilung, dass die Behörde gegenwärtig von Terminanfragen geflutet werde.

Das sei der Fall, seit Medienveröffentlichungen auf das Ende der Umtauschfrist für alle Fahrzeugführer der Jahrgänge 1953 bis 1958 hinwiesen, die ihren Führerschein vor 1998 ausgestellt bekommen haben. Deren Frist endet am 19. Januar 2022.

An die 600 Anrufe täglich und 50 bis 70 Online-Anfragen pro Tag würden nicht nur die Telefonleitungen, sondern“ auch die Menschen offenbar an beiden Enden der Leitung“ ans Ende der Belastbarkeit bringen. Zum Vergleich: In den Monaten April bis Juni wurden rund 90 Führerscheine getauscht. Allein zwischen dem 1. Juli und 15. August waren es rund 180.

Landrätin Martina Schweinsburg (CDU) erklärt dazu: „An der Terminvergabe halten wir für die Zeit der Corona-Pandemie fest, dafür bitte ich um Verständnis. Wir wollen vermeiden, dass Kunden unter Umständen im Wartebereich auf engstem Raum aufeinandertreffen. Das könnte sie und unsere Mitarbeiter gefährden. So verhindern wir hoffentlich, dass wir – wie anderswo geschehen – wegen eines Corona-Falls die gesamte Straßenverkehrsbehörde in Quarantäne schicken und damit für Wochen schließen müssen. Damit wäre auch niemandem geholfen.“.

Für den Monat August seien alle Termine ausgebucht. Derzeit würden schon Termine für den September vergeben.

Terminvergabe für den Führerscheintausch unter Telefon 036603/ 2 55 35