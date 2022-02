Die Stasi-Unterlagenbehörde in der Hermann-Drechsler-Straße in Gera.

Führung am historischen Ort in Gera

Gera. Es gelten die aktuellen Auflagen zum Infektionsschutz

Das Stasi-Unterlagen-Archiv Gera lädt interessierte Seniorinnen und Senioren am 22. Februar, 10 Uhr, zu einer Archivführung am historischen Ort ein. Diese finden an jedem letzten Dienstag im Monat (außer Dezember) statt. Dieses spezielle, altersgerechte Angebot richtet sich besonders an Seniorinnen und Senioren.

An sämtlichen Stationen der Führung – Kartei, Postkontrolle und Archiv – stehen Sitzmöglichkeiten zur Verfügung. Ein Fahrstuhl ermöglicht den barrierefreien Zugang zu allen Etagen. Die Besucherinnen und Besucher erfahren während der Führung Wissenswertes über das Wirken und die Arbeitsweise dieser Geheimpolizei. Welche Rolle spielte die Stasi im täglichen Leben? Wie arbeitete das Ministerium für Staatssicherheit, welchen Einfluss übte es aus? Wie werden heute die Akten genutzt? Auch kann ein Antrag auf Akteneinsicht gestellt werden. Dazu ist ein Personaldokument (Personalausweis oder Reisepass) erforderlich. Die Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter beraten ausführlich und sind beim Ausfüllen behilflich. Neben der ständigen Ausstellung „Stasi - Schattenarmee einer Diktatur“ kann aktuell die Ausstellung „Lernt Polnisch“ - Solidarność, die DDR und die Stasi gesehen werden. Die Veranstaltung findet gemäß den aktuellen Auflagen zum Infektionsschutz statt.

Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie wird um telefonische Anmeldung gebeten unter: 0365/55 18 42 22 Zeit: Dienstag, 22. Februar 2022, 10 Uhr, Ort: Stasi-Unterlagen-Archiv Gera, Haus 3, Hermann-Drechsler-Straße 1, 07548 Gera. Der Eintritt ist frei.