Fünf Corona-Infektionen an drei Geraer Schulen

Gera. Klassenkameraden der betroffenen Schüler in häuslicher Quarantäne, Tests an den Schulen durchgeführt.

Drei Erwachsene und fünf Kinder aus zwei Geraer Familien sind positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Darüber informiert das Gesundheitsamt der Stadt Gera am Mittwochnachmittag in einer Pressemitteilung. „Da es sich um schulpflichtige Kinder handelt, werden derzeit Testungen in den Schulen Am Bieblacher Hang, in der 12. Regelschule sowie am Liebe-Gymnasium durchgeführt“, heißt es. „Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.“