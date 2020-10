Zwei Geraer gewinnen 3000 Euro

Auch Kunden der Filialen in Gera gewannen jeweils 3000 Euro bei einer Sonderauslosung.

Fünf Kunden der Sparkasse Gera-Greiz konnten sich im September über einen Gewinn in Höhe von 3000 Euro freuen. Zwei von ihnen kommen aus Gera. Eine Sonderauslosung des PS-Los-Sparens machte den Geldsegen möglich.

Aufgrund von Corona wurde statt ursprünglich vorgesehener Reisegutscheine Bargeld verlost. Bereits im August gewann ein Kunde des Beratungscenters in der Geraer Schloßstraße 25.000 Euro – den Höchstbetrag. Bei den Monats- sowie zwei Sonderauslosungen entfallen monatlich etwa 4500 Gewinne an Teilnehmende aus dem Raum Gera-Greiz. Ein Teil des Los-Einsatzes wandert aufs Sparkonto, der gesamte Zweckertrag fließt in wohltätige Projekte der Bereiche Sport, Kultur und Soziales.