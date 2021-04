Fünf Wahllokale sind bis 18 Uhr geöffnet

Harth-Pöllnitz. Bis zum Mittag war die Wahlbeteiligung bei der Bürgermeisterwahl in Harth-Pöllnitz noch gering

Am 25. April wird in der Gemeinde Harth-Pöllnitz mit ihren 16 Ortsteilen ein ehrenamtlicher Bürgermeister gewählt. Einziger Kandidat ist Amtsinhaber Gottfried Vorsatz als Einzelbewerber. In der Gemeinde können die circa 2470 wahlberechtigten Bürger im Kulturhaus Niederpöllnitz (Foto), im Dorfgemeinschaftshaus in Großebersdorf, im Speisesaal in Frießnitz, im Dorfgemeinschaftszentrum in Burkersdorf und im Feuerwehrhaus Köfeln unter Einhaltung der Hygienevorschriften ihre Stimme abgeben. Kerstin und Harald Scheibe aus Niederpöllnitz haben noch vor dem Mittagessen gewählt.