Für den direkten Draht zum Mittelstand im Kreis Greiz

Der Münchenbernsdorfer Unternehmer Markus Kertscher ist als Kreisvorsitzender der CDU-Mittelstandsvereinigung im Landkreis Greiz (MIT) einstimmig wiedergewählt worden. Als Stellvertreter fungiert weiterhin Michael Votteler aus Brahmenau. Wie die Vereinigung in einer Pressemitteilung schreibt, würden alle Teilnehmer der Vorstandswahl dem Vorsitzenden ein hohes Engagement bescheinigen.

Insbesondere die Ausrichtung gut besuchter Veranstaltungen wie 2019 zu den Verhandlungen zur Grundsteuer mit einer Bundesfinanzpolitikerin, der Projektvorstellung zum Lederhosen-Projekt oder die Unterstützung zur Etablierung einer neuen Buslinie zwischen Hermsdorf und Münchenbernsdorf könne die Mittelstandsvereinigung vorweisen.

Der Mittelstand sei gerade in der Coronavirus-Pandemie die Säule der Wirtschaft, heißt es in dem Schreiben. „Die ansässigen Unternehmer zu unterstützen, ist weiterhin die zentrale Aufgabe der Wirtschaftsvereinigung im Landkreis Greiz“ so Kertscher. Stammtische bei Unternehmen sowie Betriebsbesichtigungen werden auch in Zukunft durchgeführt, um den direkten Kontakt zur Wirtschaft zu halten.