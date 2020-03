Gera. Die Neugierde für naturwissenschaftlich-technische Berufe bei Mädchen will ein spezieller Tag wecken. Am 26. März 2020 soll er sein.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Für den Girls Day in Gera anmelden

Am 26. März ist Girls Day. Dann öffnen Unternehmen, Betriebe und Hochschulen in ganz Deutschland ihre Türen für Schülerinnen ab der 5. Klasse. Die Mädchen lernen dort Ausbildungsberufe und Studiengänge in IT, Handwerk, Naturwissenschaften und Technik kennen, in denen Frauen bisher eher selten vertreten sind, informiert die Agentur für Arbeit Altenburg-Gera.

In der Region lädt beispielsweise die Duale Hochschule Gera-Eisenach interessierte Mädchen zwischen 13 und 17 Jahren zu einem Elektronik-Workshop ein. Eine elektrische Schaltung zur Ansteuerung von Leuchtdioden wird entworfen und gelötet. Dabei lernen die Teilnehmerinnen Funktionsweisen der Bauelemente kennen und erhalten eine Einführung ins Löten. Am Ende wird die Schaltung in einen Leuchtkörper integriert, der mit nach Hause genommen werden kann.

Die Anmeldung zum Girls Day erfolgt im Internet. Dort finden sich auch Hinweise zur Freistellung vom Unterricht.

www.girls-day.de