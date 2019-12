Am Eingang zum Rathaus am Kornmarkt.

Gera. Kritik an der Regulierungswut der Stadtratsmehrheit am Beispiel der Personalsperre

Für Gera: Keine kluge Politik für Gera

„Das ist keine kluge Politik für Gera“. So kommentiert die Fraktion der Wählervereinigung „Für Gera“ die beschlossene Personalsperre, die von ihr abgelehnt wurde. Vertrauen und Ehrlichkeit sind Voraussetzungen jeder guten Zusammenarbeit. Gleichwohl habe die Mehrheit des Geraer Stadtrates gemeint, die Entscheidung über die Besetzung jeder offenen Verwaltungsstelle an sich reißen zu müssen. Das sei ein klares Zeichen des Misstrauens gegenüber der Verwaltungsspitze. Das flexible Agieren werde so verhindert. Auf die Stadträte komme zudem eine fragwürdige Mehrbelastung zu.