„Für Gera“ will bessere digitale Informationen für Bauwillige

Die Stadtrats-Fraktion „Für Gera“ fordert in einer Pressemitteilung, dass die Homepage der Stadt Gera für Bauwillige übersichtlicher und informativer gestaltet werden muss.

Interessenten für Baugrundstücke fänden derzeit in der Internetpräsenz der Stadt nur unzureichende Informationen, heißt es in dem Schreiben. „Angesichts vergleichsweise günstiger Konditionen muss es das Ziel sein, alle aktuellen und künftigen Baugebiete besser zu bewerben, um damit Bauwilligen aus unserer Stadt und aus der Region attraktive Angebote unterbreiten zu können.“

Die derzeitige Verfügbarkeit beziehungsweise die Planungsstände der Baugebiete von „Am Trebnitzer Kreuz“ bis „Am Baumgarten“, von „Mozartstraße“ bis zum „Wohnen am Brüte-Grünzug“ seien online kaum nachvollziehbar oder auffindbar, heißt es weiter. Deshalb habe die Fraktion den Oberbürgermeister aufgefordert, die Homepage der Stadt Gera in einem separaten Punkt um Informationen über verfügbare und geplante Eigenheimstandorte in kommunalem und privatem Eigentum zu ergänzen und mindestens monatlich zu aktualisieren.

„Die aktuelle Sozialstatistik der Stadt Gera lässt eine stark unterdurchschnittlich ausgeprägte ‘demographische Mitte’ (20 bis 50-Jährige) erkennen. Diese Altersgruppe stellt den Großteil potenzieller Bauherren dar und ihr muss daher besondere Aufmerksamkeit zuteilwerden“ begründet Stadtratsmitglied Ralf Kirchner die Initiative.