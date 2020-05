Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Für Kekse oder ins Haar

Da ich momentan, wie viele andere, wegen Corona in der Zwangspause bin, verbringe ich den Kindern zuliebe sehr viel Zeit mit Backen von Kuchen und Torten. Dabei ist mir sehr schnell aufgefallen, wie oft ich entweder Eiweiß oder Eigelb übrig habe. Berufsbedingt habe ich natürlich immer sofort eine Verwendung oder Aufbewahrungslösung dafür im Kopf. Aber der eine oder andere von Ihnen hat das vielleicht nicht, daher möchte ich heute Möglichkeiten zur Weiterverarbeitung oder Aufbewahrung vorstellen.

So lassen sich zum Beispiel aus den übrig gebliebenen Eigelb sehr schnell Plätzchen, Cremes und verschiedene Desserts zaubern. Auch eine Haar-Kur wäre natürlich denkbar. Denn es soll ja bekanntlich nichts besseres für unsere Haare geben. Aus Eiweiß lassen sich mit Hilfe von Puderzucker herrliche Baiser für die Kinder herstellen, oder Sie geben einfach dem nächsten Kuchen mit dem übrig gebliebenen Eiweiß mehr Auftrieb.

Übrigens Eiweiß und Eigelb können auch ohne ihren natürliche Schutzhülle vier bis fünf Tage in einem gut verschlossenen Gefäß im Kühlschrank aufbewahrt werden. Das Eigelb sollten Sie vorher mit ein wenig Öl einpinseln oder es in Wasser legen. Das schützt vorm Austrocknen. Wer länger nicht vor hat zu backen, der kann beides auch einfrieren und so die Haltbarkeit um mindestens acht Monate verlängern. Keine Sorge, nach dem Auftauen kann man es ohne Probleme wieder verwenden.

Für ausführliche Rezeptideen können sie unter topfgefluester@gmail.com Kontakt aufnehmen.