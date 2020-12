Gera. Joachim Bauer aus Gera engagiert sich mit seinen 78-Jahren in den Bereichen Kunst, Kultur und Natur.

Ein bisschen zauderte Joachim Bauer, bevor das Ja für die Serie kam. „Warum er?“ Er mache doch nichts außergewöhnliches, ist nur sehr interessiert. Kultur und Kunst zählt er auf, das Wandern, die Natur und das Reisen. An all dem lässt er andere teilhaben, hält Vorträge zum Beispiel in der Bibliothek.