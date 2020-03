Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fußgänger angefahren - Einbrecher auf frischer Tat geschnappt

Mann überquert mit Einkaufswagen Straße und wird angefahren

Am Samstag gegen 18.50 Uhr ereignete sich in Gera in der Nürnberger Straße, in der Nähe der Kreuzung zur Zeulsdorfer Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Eine 66-Jährige überquerte nach bisherigen Erkenntnissen die Fahrbahn außerhalb der vorgesehenen Bereiche mit einem Einkaufstrolley. Dieser wurde vom Pkw Suzuki einer 52-Jährigen erfasst, sodass die Fußgängerin zu Fall kam und sich leicht verletzte.

Täter nach Garteneinbruch gestellt

Samstagnachmittag informierten Zeugen die Polizei über einen gerade stattfindenden Einbruch in einer Kleingartenanlage in Ronneburg. Die Polizeibeamten konnten nicht zuletzt aufgrund dieses umsichtigen Verhaltens einen 39-jährigen Tatverdächtigen auf frischer Tat ertappen. Ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Diebstahls im besonders schweren Fall wurde eingeleitet. Erst vor wenigen Tagen berichtet die Polizei, dass sie zwei Einbrecher festnehmen konnte, die in mehreren Gartenlauben ihr Unwesen trieben.