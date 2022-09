Fußgängerin in Gera von Auto erfasst und schwer verletzt

Gera. In Gera wurde eine Fußgängerin schwer verletzt als sie von einem Auto erfasst wurde.

Bei einem Unfall in Gera wurde am Donnerstag eine 36-Jährige schwer verletzt. Wie die Polizei am Freitag informierte, sei die Fußgängerin in der Reichsstraße / Erfurtstraße an einer Fußgängerampel von einem Auto erfasst worden.

Die 36-Jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen übernommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen.

