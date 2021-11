Fußgängerin in Hermsdorf bei Unfall schwer verletzt

Hermsdorf. In Hermsdorf wurde eine 86-jährige Fußgängerin von einem 84-jährigen Autofahrer angefahren und dabei schwer verletzt.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstagnachmittag in Hermsdorf bei Gera. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei fuhr ein 84-Jähriger mit seinem Auto in Richtung B2. Hier kam es zu dem Zusammenstoß mit der 86-Jährigen. Die Frau verletzte sich bei dem Unfall schwer und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. Aufgrund des Unfalles kam es in Hermsdorf zeitweise zu Verkehrseinschränkungen.