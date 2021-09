Gera. Von Donnerstag bis Sonnabend gestalten zahlreiche Händler den Herbstmarkt.

In diesem Jahr werden die Gärtnermarkttage auf dem Geraer Marktplatz vom 9. September bis 11. September durchgeführt. Das Kulturamt der Stadt Gera wird wieder mit den in Gera und Umgebung ansässigen Gärtnereien Hofmann, Heyer, Moßner, Giegold und anderen Händlern einen bunten und abwechslungsreichen Herbstmarkt gestalten. So können am kommenden Donnerstag und Freitag von 7 Uhr bis 16 Uhr und am Samstag von 7 Uhr bis 14 Uhr die Besucher des Gärtnermarktes aus einem reichhaltigen Sortiment von Pflanzen für Balkon, Terrasse und Garten wählen.

Die Gärtnereien selbst bieten ein umfangreiches Sortiment an Chrysanthemen, Heidepflanzen, winterharten Stauden, Alpenveilchen sowie Erdbeerpflanzen und bepflanzte Schalen und Gefäße an. Ebenso angeboten wird in den eigenen Betrieben angebautes Obst und Gemüse wie Tomaten, Kohl, Kürbisse, Kartoffeln und vieles mehr. „Die Gärtnereien Hofmann, Heyer und Moßner werden auch in diesem Jahr die Besucher mit ihren kreativen und beeindruckenden Dekorationen erfreuen“, heißt es.

Neben den Gartenbaubetrieben werden auch andere Händler ihre Produkte aus eigener Herstellung anbieten, so gibt es unter anderem Käse, Wurst, Kräutermischungen, Gewürze, Senf, Öle, Honig, Marmeladen, Backwaren sowie Korb- und Korkwaren und andere Spezialitäten zu erwerben. Für das leibliche Wohl wird mit Thüringer Rostern, Krapfen sowie Kaffee und Kuchen gesorgt. Musikalisch begleitet werden die Gärtnermarkttage mit dem Glockenspiel vom historischen Rathausturm.