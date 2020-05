Als die Feuerwehr eintraf, stand die Gartenlaube bereits komplett in Flammen.

Gartenlaube in Brand - Zwei Wohnhäuser durch Feuer beschädigt

Feuerwehr und Polizei sind Sonntagmittag zu einem brennenden Gartenbungalow in der Straße Am Stockberg ausgerückt. Da die Laube bereits vollständig brannte, begann die Feuerwehr unverzüglich mit den Löschmaßnahmen. Auch zwei benachbarte Wohnhäuser wurden in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen bzw. zur -ursache aufgenommen.

