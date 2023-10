Gasleitung bei Baggerarbeiten in Gera beschädigt – Gebiet weiträumig abgesperrt

Gera Aktuell kommt es zu einem Einsatz von Feuerwehr, THW, Katastrophenschutz und Polizei in Gera. Bei Arbeiten ist eine Gasleitung beschädigt worden.

Feuerwehr, THW, Katastrophenschutz und Polizei sind in der Franz-Mehring-Straße in Gera im Einsatz. Nach vorliegenden Informationen kam es am Dienstag gegen 11.50 Uhr während Baggerarbeiten im Bereich eines Mehrfamilienhauses zur Beschädigung einer Gasleitung oder eines Gastanks. Daraufhin strömte Gas aus, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Menschen müssen umliegende Wohnhäuser verlassen

Der Gefahrenort wurde großräumig abgesperrt und der Verkehr umgeleitet. Des Weiteren wurden angrenzende Wohnhäuser durch Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei evakuiert. Aktuell liegen keine Erkenntnisse zu verletzten Personen vor.

Die Einsatzmaßnahmen dauern gegenwärtig an, die Gasleitung wurde bereits abgestellt. Der zuständige Energieversorger wurde ebenfalls informiert.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.