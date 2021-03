Geänderter RVG-Fahrplan durch Ferien und Baustelle im Geraer Norden

Gera-Roben. Busse im Regionalverkehr Gera/Land verkehren ab Montag nach Ferienfahrplan. Einschränkungen durch Baustelle im Ortsteil Roben.

Am Montag starten die Osterferien. Bis einschließlich 11. April verkehren die Busse der Verkehrsunternehmen im Landkreis Greiz, darunter der RVG Regionalverkehr Gera/Land, nach Ferienfahrplan. Alle mit einem „S“ im Fahrplan gekennzeichneten Fahrten verkehren im Ferienzeitraum nicht, dafür diejenigen Busse, die mit einem „F“ gekennzeichnet sind. Die Linie S-212 pausiert komplett. Darüber hinaus kommt es wegen Straßenbauarbeiten zwischen Roben und Rusitz und zwischen Roben und Steinbrücken zu Fahrplanänderungen beim RVG.

Baustelle in den Osterferien

In der ersten Ferienwoche (28. März bis 1. April) ist die Straße zwischen Roben und Rusitz gesperrt. Linie 228 verkehrt dann ab Langenberg, Markt ohne Halt bis Roben (Ersatzhaltestelle Abzweig Richtung Bad Köstritz) und von dort regulär weiter über Steinbrücken und Lessen nach Großaga. Es entfallen die Haltestellen in Rusitz und am Abzweig Mühlenweg; für die Haltestelle Rusitz Gewerbegebiet wird eine Ersatzhaltestelle in Höhe des Abzweigs zum Vorspanneberg eingerichtet. Die Bedienung der Haltestellen Rusitz Gewerbegebiet, Vorspanneberg und Mitschurinstraße erfolgt in beide Fahrtrichtungen jeweils um eine Stunde versetzt.

Von 6. bis 9. April ist die Ortsverbindungsstraße zwischen Roben und Steinbrücken gesperrt. Linie 228 verkehrt dann entsprechend des Fahrplans von Dualer Hochschule über Langenberg bis Abzweig Mühlenweg und wird dann bis Großaga umgeleitet. Die Haltestelle in Roben entfällt in der Zeit ersatzlos; für Fahrgäste von und nach Lessen und Steinbrücken wird – von der Haltestelle Abzweig Großaga – ein Rufbusangebot eingerichtet. Fahrgäste werden gebeten, ihren Fahrtwunsch bis spätestens 60 Minuten vor Abfahrt anzumelden, Telefon 0365 / 82 456-0.

Die geänderten Fahrzeiten werden an den Haltestellen ausgehängt und sind im Internet einsehbar unter www.bus-greiz.de einsehbar. Rückfragen auch unter Telefon 0365 / 82 456-0.