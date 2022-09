Gedenk-Aktion in Gera: Die Namen schreiben gegen das Vergessen

Gera. Mit der Aktion soll an die im Nationalsozialismus ermordeten Geraer Jüdinnen und Juden erinnert werden.

Mit einer Schreibaktion gegen das Vergessen wird am Sonntag, 11. September, von 12 bis 14 Uhr an die im Nationalsozialismus ermordeten Geraer Jüdinnen und Juden erinnert. Ort des Gedenkens ist der Johannisplatz in Gera. Bei der Schreibaktion werden die Namen all jener Menschen aus Gera im öffentlichen Raum mit weißer Schulkreide auf den Boden geschrieben, die aufgrund ihres Glaubens und ihrer jüdischen Herkunft im Nationalsozialismus ermordet wurden.

Die Aktion wird von der Künstlerin Margarete Rabow mit der Geraer Gedenkstätte Amthordurchgang, dem Jugendhaus Shalom, dem Geraer Kulturamt und dem Kulturhaus Häselburg durchgeführt. Musikalische Begleitung erfolgt durch Schüler des Gymnasiums Rutheneum.

Bei schlechtem Wetter wird in das Foyer des Rutheneums ausgewichen. Im Anschluss an die Aktion bietet Gästeführer Günter Domkowsky von 14 bis 15.30 Uhr eine Führung zum Thema „Jüdisches Leben in Gera“ an. Interessierte sind dazu eingeladen.