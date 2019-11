Gera. Am Sonnabend wird an der einstigen Synagoge und später in der Trinitatiskirche an die Ereignisse im November 1938 erinnert.

Erinnerungskultur Gedenkgottesdienst in Gera zur Erinnerung an die Pogromnacht

Am Samstag, den 9. November, 17 Uhr findet in der Trinitatiskirche zu Gera ein ökumenischer Gottesdienst zur Erinnerung an die Pogromnacht von 1938 statt. Darin werden das Schicksal und die Worte der vor 150 Jahren geborenen deutsch-jüdischen Lyrikerin Else Lasker-Schüler im Mittelpunkt stehen. Für diesen Gottesdienst wurde eine grafische Aufführung in Form einer Graphic Novel gestaltet. Szenen aus dem Leben von Else Lasker-Schüler wurden von Nina Buschendorf ins Bild gesetzt. Die Texte dafür stammen aus der Feder von Lukas Uhlig. Musikalisch wird das Gedenken von den „Folk(s)bardisten“ begleitet. Die Predigt hält Pastor Andreas Erben.

Zuvor wird ab 16.15 Uhr zum Gedenken an den Gedenkstein an der ehemaligen Geraer Synagoge in der Schülerstraße eingeladen. Um 16.30 Uhr werden nach einer musikalischen Eröffnung Kränze niedergelegt, unter anderem auch durch Geras Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos). Gemeinsam geht es dann zum Erinnerungsgottesdienst in die Trinitatiskirche in der Heinrichstraße.