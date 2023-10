Gedenkstätte in Gera: Sieben Schicksale für die Nachwelt dokumentiert

Gera. Die Wanderausstellung des Erinnerungsortes Topf & Söhne macht in Gera Station. Außerdem wird eine neue Broschüre der Gedenkstätte Amthordurchgang vorgestellt.

Am Donnerstag, dem 19. Oktober, lädt die Gedenkstätte Amthordurchgang in Gera um 18 Uhr zur Eröffnung der Ausstellung „Un-er-setz-bar. Begegnung mit Überlebenden“ ein. Die Ausstellung von Annegret Schüle und Sophie Eckenstaler ist bis 31. Januar 2024 zu sehen. Die Wanderausstellung des Erinnerungsortes Topf & Söhne ist sieben Überlebenden und ihren Familien gewidmet. Deren Leben bezeugt verschiedene Dimensionen der nationalsozialistischen Verfolgung, des Widerstandes und der Rettung. Eigens für die Ausstellung geführte Filminterviews und Fotografien berichten von der Kindheit, den Lagererfahrungen und dem Schicksal der Familien. In der Ausstellung formulieren die Überlebenden ihr Vermächtnis an die nachfolgenden Generationen. Die sieben Überlebenden in der Ausstellung sind Esther Bejarano, Wolfgang Nossen, Günter Pappenheim, Éva Fahidi-Pusztai, Waltraud Reinhardt, Reinhard Schramm und Michaela Vidláková. Die Filminterviews sind auch online zugänglich www.topfundsoehne.de/ts138268.

Nach der Ausstellungseröffnung wird am gleichen Abend, ab 18.30 Uhr, die neue Broschüre der Gedenkstätte Amthordurchgang „Justiz und Haft im NS-Staat am Beispiel des Gerichtsgefängnisses Gera“ (Gera 2023) präsentiert.

Die Autorin Johanna Mardt hat an der Universität Göttingen Philosophie studiert. Seit 2022 ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Gedenkstätte Amthordurchgang. Der Eintritt ist kostenfrei.