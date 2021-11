Gefährliche Körperverletzung in Gera - Räuber droht Mann mit dem Tod

Gera. Das sind die Polizeimeldungen am Sonntag aus Gera.

Ein 21-Jähriger ist am Freitagabend um 23.10 Uhr in Gera verletzt worden. Der 23 Jahre alte Täter schlug nach Polizeiangaben ohne Vorwarnung auf den Geschädigten ein und verletzte ihn mit einem unbekannten Gegenstand an der Hand. Beide Personen kennen sich, sodass der Täter ermittelt werden konnte.

Erfolgreiche Fahndung nach Räuber

Am Sonntag ereignete sich in der Berliner Straße in Gera ein schwerer Raub. Ein 20-Jähriger wurde von einem 18-Jährigen Deutschen in seine Wohnung eingeladen. Dort entwendete der Täter während der frühen Morgenstunden mehrere elektronische Geräte.

Im weiteren Verlauf drohte der Täter dem Opfer mit dem Tode und konnte mit einem Teil der Beute fliehen. Durch eine gute Personenbeschreibung und sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei den Mann festnehmen. Am Montag wird er dem Haftrichter vorgeführt. Wie die Polizei mitteilt, fiel der Täter bereits am Samstag gegen 15.55 Uhr durch einen Ladendiebstahl im Stadtgebiet Gera auf.

Erneute Trunkenheitsfahrten mit E-Scootern

Von Freitag bis Sonntag registrierte die Polizei erneut 13 Trunkenheitsfahrten im Stadtgebiet von Gera. Zwölf der Betrunkenen waren auf E-Scootern unterwegs, bei jeweils sechs Fahrern wurden Ordnungswidrigkeiten- sowie Strafverfahren eingeleitet.

Die Polizei Gera weist darauf hin, dass E-Scooter rechtlich als Kraftfahrzeuge eingestuft sind und somit auch die für diese Fahrzeuge vorgeschriebenen Alkoholgrenzwerte gelten. Bei Verstößen wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit einer Geldbuße von mindestens 500 Euro (bei Erstverstoß), zwei Punkten und einem einmonatigen Fahrverbot oder ein Strafverfahren eingeleitet.