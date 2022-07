Gefahr im Geraer Stadtwald gebannt

Gera. Zentrale Leitstelle in Gera gibt Entwarnung – Letzte Meldung Dienstagabend

Auf Nachfrage ist aus der Zentralen Leitstelle in Gera zu erfahren, dass die Brandgefahr aufgrund von Glutnestern gebannt sei. Letztmalig wurden die Feuerwehrleute am Dienstagabend über Rauchschaden informiert, so Brandamtsleiter Wolfgang Hartick. Es gebe zwar noch die ein oder andere dampfende Stelle, doch dabei handele es sich meist um aufsteigenden Wasserdampf. Am Montagabend war im Stadtwald von Gera auf einer Fläche von 4000 Quadratmetern ein Brand ausgebrochen. Glutnester waren auch am Dienstagmorgen noch zu finden. Derzeit werde das Gebiet vom Forst überwacht, so Hartick.